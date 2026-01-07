Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! O illerin valisi değişti!

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile birlikte 19 ilin valisi değişti. Bazı valiler mülkiye başmüfettişliğine atanırken, bazı kaymakam ve üst düzey bürokratlar da vali olarak görevlendirildi.

MERKEZE ÇEKİLEN İSİMLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.