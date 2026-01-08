Adliye soygununda aşiret bağlantısı! O çete ortaya çıktı

HAVALİMANINA KAYINÇO BIRAKTI



Hemen harekete geçen soruşturma birimleri Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı kararı çıkarttı ancak Timurtaş, eşi Esma Timurtaş ve çocukları ile beraber 19 Kasım tsaat 08.22 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçakla kaçtı.

Şüphelileri havaalanına götüren şahsın ise Esma Timurtaş'ın kardeşi Mehmet Timurtaş'tı. Savcılık hemen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkardı. Şüpheli Kemal Demir de gözaltına alınarak tutuklandı.

3 ORGANİZATÖR TESPİT EDİLDİ



Savcılık yaptığı araştırmalarda soygunun adım adım nasıl planlandığını tespit etti. Yapılan kamera çalışmalarında, adliye soygununa katılan 3 isim daha belirlendi. Bu isimler Muhammet Seferoğulları, Muhammed Efe ve Metin Sonar'dı.

Timurtaş'tan altınları alan bu üç isim altınları kuyumcularda bozdurarak, kendilerine şuanda el konulmuş halde olan lüks araçlar aldı. Bu 3 şüpheli, soyguna dolaylı yoldan katılan diğer şahıslara ise 200 bin euro para dağıttı.