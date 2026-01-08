Mehmet Akif Ersoy'un 'Husumet' dediği iddiaya Nur Köşker'den sert yanıt!

Mehmet Akif Ersoy ise verdiği ek ifadede Nur Köşker'in iddialarını yalanladı. Nur Köşker'in iddialarını husumetten kaynaklı olduğunu söyleyen Mehmet Akif Ersoy, "Nur Köşker saçma hareketlerde bulunduğu için kanaldan kovulmuştur. Bu yüzden bize husumet beslemektedir. Habertürk'ün asansörlerinde 7/24 kamera kayıttadır. Beyanları iftiradır ve asılsızdır. Daha önce de çalıştığı bir kanalda buna benzer bir iftirayla davaya konu olmuşlar diye duydum. Genel yayın yönetmeni olmadan önce arkadaş olarak mesajlaşmış olabilirim ancak genel yayın yönetmeni olduktan sonra hiçbir şekilde mesajlaşmadım" savunması yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk 'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı. Öyle ki Habertürk eski spikeri Nur Köşker , kanalda çalıştığı dönemde Mehmet Akif Ersoy tarafından tacize uğradığını anlattı.

"İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ'NÜ ARAYIP..."

Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy'un bu iddialarını sosyal medyadan yanıtladı. "İstifa mı ettim, kovuldum mu; bunu öğrenmek zor değil. Dönemin İnsan Kaynakları Müdürü'ne sorulabilir" diyen Nur Köşker, Ersoy ile ilgili çok sert ifadeler kullandı:

Taciz iddialarını dile getiren bir kadını "kovulduğu için husumet beslemekle" suçlamak, bu ülkede maalesef çok tanıdık bir savunma refleksi.

İstifa mı ettim, kovuldum mu; bunu öğrenmek zor değil. Dönemin İnsan Kaynakları Müdürü'ne sorulabilir. Ayrıca İnsan Kaynakları Müdürü'nü arayıp, "Çalışmalarından çok memnunuz fakat kendisine bir pozisyon değişikliği önerdik, kabul etmediği için istifa etmek istiyor. Bir türlü ikna edemedik" diyenin kim olduğu da rahatlıkla teyit edilebilir.