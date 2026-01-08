Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'i pandemide bile yasak dinlemedi! Partiler için başka adres!

PANDEMİ DİNLEMEDİLER

SABAH'ın ulaştığı yeni bilgilere göre Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın, koronavirüs pandemisinin yaşandığı 2020 yılında da sokağa çıkma, maske-mesafe önlemlerine rağmen, Bebek Otel'de düzenlendiği iddia edilen uyuşturucu partilerini Rumeli Hisarı'nda kiraladığı lüks villaya taşıdı. Bilindiği üzere pandemi döneminde bazı mekanlar belirli saatlere kadar açık kalabiliyor ve gece geç saatlere kadar hizmet veremiyordu. Bebek Otel'e gelen ünlü isimlere otelde kalıyormuş gibi gösterme amacıyla otel kartı çıkartıldığı ve buraya eğlenmeye gelen isimlerin koronavirüs yasaklarından muaf tutulmasını amaçladığı iddia edildi.

O PARTİLERİ HAVUZLU VİLLASINA TAŞIDI

Gece geç saatlere kadar sürmesi planlanan bu partiler, yasaklar nedeniyle Yıldırım'ın Rumelihisarı'nda tuttuğu lüks havuzlu villada devam ettirildi. Buraya gelen birbirinden ünlü isimler, gece geç saatlerden sabahlara kadar süren yüksek sesli partiler nedeniyle çevre sakinlerinde rahatsızlığa da sebep oldu. Yıldırım'ın komşularının, bu partilerin verildiği günlerde yüksek ses ve villaya gelen çok sayıda araç nedeniyle şikayetçi oldukları öğrenildi.