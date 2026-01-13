  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Bakan Yelikaya, Ekvador İçişleri Bakanı ile görüştü!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg Oviedo ile Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri ile narkotik suçlarla mücadele ve kolluk eğitimleri olmak üzere güvenlik alanında bakanlıklar arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

SABAH

Giriş Tarihi:

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Ekvador İçişleri Bakanı Oviedo ve heyeti ile bir araya geldiklerini belirtti. Görüşmede, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri ile narkotik suçlarla mücadele ve kolluk eğitimleri olmak üzere güvenlik alanında bakanlıklar arasındaki işbirliği konularını değerlendirdiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvador Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliğinin Güçlendirilmesi Hususunda Niyet Beyanı metinlerini imzaladık. Sayın Bakan'a ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA