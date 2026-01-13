Engelli Komisyonu sahada çalışmaya devam edecek

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmek ve sahadaki sorunları yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği bölgesel istişare toplantıları kapsamında Kayseri'deydi. Toplantının açılış konuşmasını yapan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Komisyonumuz saha çalışmalarına devam edecek. Yerel yönetimler ise komisyonumuzun odağında. Ayrıca bizler en geniş kapsamlı veri havuzlarından birini oluşturduk" dedi. Ksapoğlu, bölge toplantılarını "merkezde hayata geçirilen" ile "yereldeki durumu" doğru ölçmek, hizmetin tabandaki karşılığının fotoğrafını çekmek, demokrasiyi güçlü bir şekilde işletmek hem parlamento çalışmaları hem de siyaset kurumu için bir model ortaya koymak için yaptıklarını da belirtti.