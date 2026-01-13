Rabia Karaca’dan parti itirafı

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adı geçen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, 2022- 2025 yılları arasında İstanbul'dan özel jetle defalarca yurt dışına çıkış yaptığı ve iddiaya göre bu uçuşlarda taşınan paranın büyük bölümünün Londra'ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

İFADELERİ ALINDI

AYNI jetle 2 kez yurt dışına gittiği tespit edilen Rabia Karaca ile Merve Eryiğit, geçen ay uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı. Karaca'nın ifadesi üzerine özel jet yolculuklarına katıldığı belirtilen Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi, ifade işlemleri tamamlandı. Öte yandan Rabia Karaca ifadesinde, İmamoğlu'nun A Takımı'yla villada partilere katıldığını da itiraf etti.