Haberler Gündem Vali Gül'den su sıkıntısı ve sokak hayvanları açıklaması! Vali Gül'den su sıkıntısı ve sokak hayvanları açıklaması! İstanbul Valisi Davut Gül, valilik tarafından düzenlenen Medya Buluşmaları programında medya yayın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği toplantıda asayiş olaylarındaki başarıları paylaşırken İstanbul'da su krizinin olmadığını belirtirken ayrıca sokak hayvanlarının barınma sorunu için ormanlık alanlarda yer tahsis edildiğini vurguladı. SABAH









İstanbul Valisi Davut Gül, valilik tarafından düzenlenen Medya Buluşmaları programında medya yayın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Programda 2023, 2024 ve 2025 yıllarında İstanbul'da meydana gelen asayiş olaylarındaki başarı oranlarını paylaştı. Vali Gül, daha sonra kendisine gazeteciler tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi. İşte su krizi ve sokak hayvanları açıklaması…

İSTANBUL'DA SU KRİZİ YOKTUR AMA… İstanbul'da su krizinin olmadığını ama suyun israf edilmeden kullanılması gerektiğini söyleyen Vali Gül, "İstanbul'da şu an itibariyle bir su krizi yok. Ama bu İstanbul'a yağmur yağdı ya da İstanbul'da akarsular çok olduğu için değil, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun belediye başkanlığı döneminde Melen'den suyun getirildi. İstanbul'a biliyorsunuz 150 kilometre 200 kilometre'de sular geliyor. Dolayısıyla da normal şartlarda vanaları kapatsak İstanbul'da muhtemelen bir ay sonra suyumuz kalmayacak o açıdan biz suyu verimli kullanmak durumundayız. İkincisi İstanbul'da bir krizi yok, İstanbul'da hemşehrilerimizin ihtiyacını bir şekilde karşılıyor" dedi.