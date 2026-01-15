İBB’yi sarsan ifadeler

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca, şok ifadelerde bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun A takımında olan Murat Gülibrahimoğlu ile sevgili olduğunu söyleyen Karaca, "Murat, İBB'den yüksek miktarlarda para kazanıyordu. Bu paralar ile beni ve arkadaşlarımı kullanıp özel uçaklarda gezdirerek, lüks eşyalar alarak bizleri kandırdı" dedi.

İMAMOĞLU MİSAFİR AĞIRLADI

MURAT Gülibrahimoğlu'nun, Fatih Keleş'e sürekli kadın gönderdiğini söyleyen Karaca, "Bunun karşılığında ise İBB'nin Cebeci'deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar. Döküm sahasından günde 50 milyon kazandıklarını, paraların kimlere dağıtılması gerektiğini konuşuyorlardı. Çakarlı araçları İBB'deki görevlerinden dolayı aldıklarını düşünüyorum. Onun özel uçağında seyahat ediyordum. Aynı uçak içerisinde Ekrem İmamoğlu misafirlerini ağırlardı. Murat ile aşk yaşarken yurt dışında kumar oynamaya gittiğimiz doğrudur. Emel Müftüoğlu da bu olaya şahittir" diye konuştu. Gülibrahimoğlu'nun kumar masasında 5 dakikada 200 bin dolar kaybettiğine şahit olduğunu belirten Karaca, "Bu paralar maalesef İBB'den kazandığı paralardı" bilgisini verdi. Karaca, fotoğraflardaki voleybolcu D.Ç'nin ise, Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu belirtti. Dosya içerisinde yer alan fotoğraflar hakkında sorular sorulan Karaca "5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığımız, arka odasının aşk partileri için kullanıldığı uçaktır" itirafında bulundu.