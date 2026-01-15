İmamoğlu'nun diploma iptal davasında ortalık birbirine girdi! CHP'liler jandarmaya saldırarak küfürler etti!

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, Silivri'de güvenlik önlemi alan jandarmaya "şerefsiz" diyerek hakaretler yağdırdı.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada duruşma sona erdi. Karar 15 gün içinde açıklanacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hakaretlere soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarma personeline yönelik olarak 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.