İmamoğlu'nun diploma iptal davasında ortalık birbirine girdi! CHP'liler jandarmaya saldırarak küfürler etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li Ekrem İmamoğlu, diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İstanbul Üniversitesi'nce İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava reddedildi.
DİPLOMA DAVASI İÇİN HAKİM KARŞISINDA
İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine ilişkin karara karşı açtığı davanın duruşması İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görülüyor.
İMAMOĞLU DURUŞMAYA İLK KEZ KATILDI
Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmada davacı İmamoğlu, duruşmaya ilk kez fiziki olarak katıldı.
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, Silivri'de güvenlik önlemi alan jandarmaya "şerefsiz" diyerek hakaretler yağdırdı.
KARAR 15 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada duruşma sona erdi. Karar 15 gün içinde açıklanacak.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hakaretlere soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarma personeline yönelik olarak 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.