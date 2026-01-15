Ömer Çelik’ten CHP provokasyonu tepkisi!

İBB'nin rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma iptali davası için hakim karşısındaydı. Silivri'de yapılan duruşma öncesinde CHP'liler provokasyona imza atmış, görev yapan Jandarmaya saldırıp küfürler yağdırmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

"BU SİYASET DEĞİL, SALDIRGANLIKTIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. "Saldırganlık" bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir."