“İran’a yönelik askeri müdahaleye karşıyız'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'de yerleşik ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Burada konuşan Fidan, "İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız, İran'ın kendi içindeki otantik sorunlarını kendisini çözmesi gerekiyor. Biz burada bir müdahale olmasını istemiyoruz ama ABD Başkanı Donald Trump politikalarına baktığınız zaman, karadan güç kullanmayı şu ana kadar çok fazla tercih ettiğini de görmedik" dedi.

"SURİYE POLİTİKAMIZ DEĞİŞMEDİ"

İran'da olacak geniş çaplı istikrarsızlığı bölgenin kaldırma kapasitesinin çok üstünde olduğunu belirten Fidan, "Diplomatik çabalara devam edeceğiz. Amerika ile İran kendi arasında bu konuyu gerek arabulucular üzerinden gerek diğer aktörler üzerinden veya direkt görüşerek çözerler. Biz de konuyu yakından takip ediyoruz" diye konuştu. Suriye'nin içinden geçtiği büyük dönüşüm ve uluslararası topluma entegrasyonunu olumlu bir

gelişme olarak değerlendiren Fidan, "Suriye konusunda bölge ülkelerinin, Avrupalı devletlerin ve ABD'nin ortaya koyduğu yapıcı iradenin aynı kararlılıkla bu yolda devam etmesini temenni ediyoruz. SDG meselesi ise yine Suriye, Türkiye ve bölgemizin geri kalanı için bir sorun olmaya devam ediyor. Türkiye olarak bu husustaki kararlı ve net politikamızı 2026 yılında da sürdüreceğiz. SDG adına kim görüşmeye giderse gitsin Kandil'den onay almadan bunun hayata geçmeyeceğini herkes bilincinde. Bir an önce 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanarak ülkede istikrarın sağlanması şart" ifadelerini kullandı. Suriye, Amerika ve YPG görüşmelerinin devam ettiğini belirten Fidan, "ABD ciddi bir ara buluculuk faaliyeti içerisinde. Güçlü görüşmeler oluyor. YPG ile Suriye hükümeti zaman zaman, haftalarca görüşmeler yapılıyor. Çok yakından takip ettiğimiz bu konuda şu strateji izlenecek diye düşünüyorum. YPG'nin uzun yıllardır propagandasının gerçek olmadığını onlar da görüyorlar" değerlendirmesin bulundu.