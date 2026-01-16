Kartalkaya davası kararına savcılık itirazı

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında verilen kararların bozulmasını talep etti. Savcılık; şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras ve Otel Müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında olduğu 10 kişiye verilen "bilinçli taksir" cezasının ağır olduğunu, suçun "taksir" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Öte yandan beraat eden aşçı Faysal Yaver ve iş güvenliği uzmanının cezalandırılması istendi.