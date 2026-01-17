Son dakika: Suriye ordusu Deyr Hafir'e girmeye başladı Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile birlikte ordu kente girmeye başladığını duyurdu. AA









Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyüne giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etti.



Yollarda yer alan toprak bariylerin kaldırılmasının ardından Suriye ordusu Deyr Hafir'de kontrolü sağlamak amacıyla kentin batısından bölgeye giriş yaptı.



Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, Suriye ordusu birliklerinin ilk gruplarının, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurdu.





Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.



Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat'ın batısında örgüt kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.