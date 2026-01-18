  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem Suriye'de hareketli saatler!

Suriye ordusu, YPG/PKK'ya yönelik başlattığı operasyonu sürdürüyor. Ordu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladı. Son alınan bilgiye göre Suriye ordusu Tabka'nın kontrolünü ele geçirdi. İşte haberin detayları...

SABAH

Giriş Tarihi:

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içindeki terör örgütü mensuplarını kuşattığı vurgulandı. Suriye güçlerinin ayrıca birçok farklı noktadan Tabka kent merkezine girmeye başladığı açıklandı.

FIRAT NEHRİ'NDE İŞGAL

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti. Öte yandan, terör örgütü, Tabka başta olmak üzere Fırat Nehri'nin bazı bölgelerinde işgalini sürdürüyor.

Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

TABKA, SURİYE ORDUSUNUN KONTROLÜNDE

Suriye ordusunun YPG/SDG'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda Tabka bölgesi Suriye ordusunun kontrolüne geçti.

