Gazze Barış Kurulu’nda Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek!

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı kapsamında oluşturulan Kurucu Yürütme Kurulu ve Gazze Yürütme Kurulu üyelerini açıkladı. Gazze Yürütme Kurulu'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceği bildirildi. Açıklamada, "Gazze'deki günlük yaşamın istikrara kavuşturulmasını denetleyecek ve uzun vadeli, kendi kendine yeten bir yönetim için temel oluşturacak Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'ne (NCAG) geniş çapta saygı gören teknokrat bir lider olan Dr. Ali Sha'ath liderlik edecek" denildi. Kurulun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga ve Robert Gabriel'den oluştuğu kaydedildi.

Trump'ın bizzat başkanlık ettiği Barış Kurulu'nda görev yapacak 'Kurucu Yürütme Kurulu' üyeleri tamamen netleşti. Kurulda yer alan isimler şöyle: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, Ali Al-Thawadi, Mısır İstihbarat Şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag ve İsrailli gayrimenkul yatırımcısı Yakir Gabay." Öte yandan Nickolay Mladenov, 'Gazze Yüksek Temsilcisi' olarak atandı. Mladenov'un, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahada irtibat görevi üstleneceği, yeniden inşa ve kalkınma süreçlerini denetleyeceği bildirildi. Güvenlik kanadında ise Tümgeneral Jasper Jeffers, Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak görevlendirildi.