Tan Sağtürk, Bakan Ersoy'un Danışmanı oldu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Eski Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı olarak atandı. Ayrıca atamalar ve görevden alma kararlarına göre Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Hacı Ali Özel atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan vergi başmüfettişliklerine Sümeyra Somuncuoğlu ve Muhammet Köşker, vergi müfettişliklerine Okan Aydın, Hüseyin Diler ve Muharrem Ozan Arslan, Hazine ve Maliye Başmüfettişliği'ne Cem Çankaya ile Hazine ve Maliye Müfettişliğine Ferhat Dinçer'in ataması yapıldı.
