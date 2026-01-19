Çelik Kubbe’nin kalkanı: Ejderha

ÇOK katmanlı entegre savunma çözümü Çelik Kubbe'nin önemli bileşenlerinden olan EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi yeteneklerini gösterdi. Füze, mühimmat, mermi gibi geleneksel mühimmatlı sistemlerin aksine, "yönlendirilmiş enerji silahı" kategorisinde yer alıyor. EJDERHA için ASELSAN Gölbek Teknoloji Üssü'nde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve çeşitli güvenlik birimlerinin yetkililerinden oluşan heyetin katılımı ile yetenek gösterimi gerçekleştirildi. Yetkililere ASELSAN önleyici elektronik harp sistemlerine dair bilgi verildi.