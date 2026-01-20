Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye dünyada seçkin bir konumda

BAŞKAN Erdoğan, Ankara'da Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, sanayiye her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil takip edilen bir Türkiye var" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Yolcu bazında Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 7'inci sıraya yerleştik. İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7. oldu. Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı uçuş sayısında 550 bin uçak trafiğiyle Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor" ifadelerini kullandı. 'YOLCU KAPASİTESİ ARTACAK'

"PROJEMİZİN ikinci etabında terminal binamızı en az 40 bin metrekare genişletecek, minimum 58 bin metrekare apron ve 18 bin metrekare kaplama bağlantı taksi yolu çalışması yapacağız" diyen Erdoğan şöyle söyledi: "Türkiye Yüzyılı vizyonumuza yakışır şekilde ülkemizin başkentini daha yüksek kapasiteli, daha konforlu ve daha modern bir havalimanı ile inşallah buluşturacağız. Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum; bakınız tam 298 milyon Euro'luk yatırım değerine sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik yolcu garantisi şartı koymadan hayata geçirdiğimiz bu projeyle, yüklenici firmadan 25 yıl işletme süresi karşılığında tam 560 milyon Euro kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket, kira bedelinin yüzde 25'ine tekabül eden 140 milyon avroyu peşin ödedi ve bu bedel daha çalışmalar bitmeden 2023 yılının nisan ayında devletimizin kasasına girdi."

PHUKET GÖNDERMESİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan yılbaşı öncesinde maaşı yatmayan işçiler eylemde iken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket'e tatile giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a gönderme yaptı. Erdoğan, "Kurdelesini kestiğimiz her yatırımda bizimle muhalefet arasındaki vizyon farkı ortaya çıkıyor. Biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz. Bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz. İnşallah bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'SURİYE HALKI SAVAŞ İSTEMİYOR'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Suriye ordusunun başarılı bir sınav verdiğini söyleyen Erdoğan, "Mevcut sorunlar derinleşerek büyürken, bunlara her gün yenileri ekleniyor. Hukukun gücü yerine, güçlünün hukukunun egemen olduğu daha çarpık bir küresel düzene doğru sürükleniyoruz. Şara'yı tebrik ettim. Suriye halkının dünkü anlaşmadan büyük sevinç duyduğu anlaşılıyor. Ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti paylaştığımız Suriye'deki her gelişmeyle çok yakından ilgileniyoruz. Suriye Suriyelilerindir. Suriye kardeş Suriye halkınındır. Suriye ordusu başarılı bir sınav verdi. Dün olduğu gibi yarın da yalnız bırakmayacağız. Halk artık savaş istemiyor. Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkı durumdan memnundur. 13,5 yıl boyunca büyük acılar çeken halkı umudu yeniden kuşanmakta, artık savaş istemediğini açıkça beyan etmektedir. Kimsenin bunu görmezden gelme hakkı yoktur. Suriye'nin artık bereketli toprakları kana, acıya ve gözyaşına doymuştur. Bundan sonra ipe un sermenin zamana oynamanın kimseye faydası olmaz. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli artık kimse yanlış hesap yapmamalıdır. Bölgemizde terörün devri artık kapandı" dedi.

'BİZ KİMSEYİ AYIRMAYIZ'

Başkan Erdoğan, "Bu ülkede kutuplaştırma deyince, felaket tellallığı denince kimin akla geldiği herkesin malumudur. Her kardeşimiz bizim nazarımızda aynı standartta hizmete layıktır. Siyasi kökenlerine, oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır. Herkesi aynı samimiyetle kucaklıyoruz. Biz her zaman eserlerimizle konuşuyoruz. Başkentimiz Ankara'ya yeni Türkiye'yi simgeleyen bir yatırımı kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Türkiye hedeflerine ulaşacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Atlas yavrumuzu katleden canilerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Üzerimize düşen neyse sonuna kadar yerine getirmenin kararlılığı içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.