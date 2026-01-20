Damacana suya zam geldi! O tarihten itibaren zamlı satılacak: İstanbul’da damacana su ne kadar oldu?

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni yılda vatandaşın cebini zorlayacak bir zam daha yaptı. İBB iştirak şirketi Hamidiye AŞ, damacana su ücretlerinde yüzde 25'e varan oranda artışa gitti. 2022 yılında 35 TL olan 19 litre damacana su 150 TL'ye yükseldi.

FARKLI DAMACANAYA 170 TL

Diğer markalara ait 19 litrelik iadeli damacanalar ise değişim bedeli dahil 140 TL'den 170 TL'ye çıkarıldı.

KULLAN AT DAMACANA YENİ FİYAT

19 litrelik iadesiz (kullan-at) damacananın satış bedeli de 210 TL'den 240 TL'ye yükseldi.

ZAM İÇİN İŞTE SON TARİH

Zam için son tarih ise 1 Şubat olarak açıklandı. Şirketin mobil uygulaması üzerinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni fiyat tarifemiz 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar tüm siparişler mevcut (eski) fiyatlar üzerinden karşılanmaya devam edecektir."

Yıllara göre İstanbul'da ortalama Hamidiye A.Ş. su fiyatları

2022 35 TL

2023 55 TL

2024 100 TL

2025 120 TL

2026 150 TL