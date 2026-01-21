Başkan Erdoğan: Bizler güçlü ve mahir bir milletiz

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, gerek ülkede gerekse gönül coğrafyasında kültür ve sanat dünyasına katkı yapan, medeniyet irfanını yarınlara aktaran ince ruhlu insanlara, tüm sanatçılara, ustalara, selam ve sevgilerini gönderdi.

ÜSTATLARA ŞÜKRANLARINI SUNDU

KÜLTÜR mirasının adeta modern zamanlardaki muhafızları olan üstatlara canı gönülden şükranlarını sunan Erdoğan, programın tertiplenmesine vesile olan Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti. Erdoğan, ödülleri tevdi edilecek hattat Hüseyin Öksüz'ü, geleneksel kuyumculuk ustası Sevan Bıçakçı'yı, körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu'yu, folklorik bebek yapımı sanatçısı Emine Polat'ı, mücellit Mehmet Karslı'yı, zil yapım ustası Mehmet Tamdeğer'i, sedefkar Mehmet Bülent Fıstıkçı'yı, ipek böcekçiliği ve dokumacılığı ustası Emel Duman'ı, üç telli bağlama icracısı Osman Kırca'yı ve devdah Ertuğrul Şengünalp'i tebrik etti.

"CİDDİ HASSASİYET GÖSTERİYORUZ"

BİR milletin maddi unsurlara dayalı gücünü ve etkisini zaman zaman yitirebileceğini ama dilini, kültürünü ve geleneğini kaybetmediği müddetçe, kendisine ait olan değerleri, hasletleri muhafaza ettiği sürece asla tarihten silinmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Biz çok şükür bu bakımdan son derece güçlü ve mahir bir milletiz" diye konuştu. Erdoğan, kültür ve mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük bir hassasiyetle çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, birileri gibi işin edebiyatını ve istismarını yapmadıklarını, tribünlere oynamadıklarını, tam tersine meselenin önemini müdrik bir şekilde her alanda çok yönlü bir çaba harcadıklarını kaydetti. BİNLERCE ARKEOLOJİK BULUNTU

BAŞKAN Erdoğan, gençlerin gelenekli sanatlarla daha sıkı bağlar kurabilmesi için başlatılan ve ilki 15 Temmuz Müzesi'nde açılan Yaşayan Miras Okulları'nı çok kısa bir süre içerisinde tüm illere yaygınlaştıracaklarını söyledi. Erdoğan, 2025'te yapılan kazı çalışmalarında 15 binin üzerinde arkeolojik buluntuyu gün yüzüne çıkardıklarını, gece müzeciliğiyle 600 bin ziyaretçi ağırladıklarını aktardı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin de çok önemli çalışmalara imza attığına işaret eden Erdoğan, kütüphanede sadece 2025 yılı içerisinde 17 sergiye ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Daha nice çalışmayı, eseri, projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, "İnşallah, bundan sonra da kültür varlığımızı korumak ve güçlendirmek için sanatçılarımız, gençlerimiz, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya, koşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.