Başkan Erdoğan: NBA’in efsanesi O’Neal ile basketbol oynadı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, eski Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi. İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basketbol oynayan Erdoğan ve O'Neal, daha sonra basketbol toplarını imzaladı, genç sporcularla fotoğraf çektirdi. Buluşmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.