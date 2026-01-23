5 günlük bebeğe şiddet görüntüleri kan dondurmuştu! Deniz bebeği sakat bırakan vicdansız hemşireye tutuklama kararı!

Kahramanmaraş'ta yaşayan Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi.
Bebek, düşük kiloda doğduğu için yeni doğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021'de bir hemşire, Deniz Esin Bozoklar'a damar yolu açmak istediği sırada bebeğin çok durağan olduğunu ve sol bacağında da şişlik tespit etti.
BACAĞININ KIRIK OLDUĞU BELİRLENDİ
Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine hemen muayene edilen bebeğin bacağının kırık olduğu belirlenirken, nedeninin de tespit edilmesi için güvenlik kamerası kamera görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. İnceleme sonunda bebeğin 5 günlükken 26 Mayıs 2021'de hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.
DENİZ ENGELLİ KALDI... ŞİDDET BEBEĞİN AİLESİNDEN BİLE SAKLADILAR!
Hastane yönetimi, Deniz Esin'i özel bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine de kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddete ilişkin bilgilendirme yapmadı. Özel hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Deniz Esin'in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi.
Bozoklar çifti, yaşadığı şiddetten habersiz bir şekilde kızlarını alarak evlerine döndü. Hastane yönetimi ise kendi içinde başlattığı idari soruşturma sonunda hemşire Hazel Dırık B.'nin hastaneyle olan ilişkisini kesti. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılanmasına karar verdi.
AİLE ACI GERÇEĞİ MAHKEME MESAJI İLE ÖĞRENDİ
Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı, e-Devlet'ten de Bozoklar çiftine dava günü mesajı gitti. Mesaja bir anlam vermeyen aile, avukatları Sait Bolat'la yaptıkları araştırmada hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın kızları Deniz Esin'e 5 günlükken şiddet uyguladığını ve kızlarının aslında doğuştan değil de şiddet sonucu engelli kaldığını öğrenince şoke oldu.
KAN ALDIĞI 14 DAKİKA BOYUNCA ŞİDDET UYGULADI
Yargılama devam ederken, Hazel Dırık Bağrıyanık'ın Deniz Esin Bozoklar'a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde, Hazel Dırık Bağrıyanık'ın kan alması 14 dakika sürüyor. Bebeği kuvözden alıp sedyeye yatıran Hazel Dırık Bağrıyanık'ın, kan almak isterken, ağlamaya başlayan Deniz Esin'in başına vurup ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor ve hareketli olan Bozoklar birden durağanlaşıyor. Daha sonra hareket etmeye başlayan bebeğin sol bacağını hareket ettiremediği görüldü. Ayrıca görüntülerde Hazel Dırık Bağrıyanık'ın durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol etmesi de yer aldı.
VİCDANLARI SIZLATAN O GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINDA!
Görüntüleri değerlendiren ailenin avukatı Sait Bolat, Deniz Esin Bozoklar'ın uğradığı şiddetin basit bir darp olayı olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Görüntülerin, bebeğin neden engelli kaldığını açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Bolat, "Görüntüler dosyamıza girdi. Gerçekten yürek dayanmaz görüntüleri izlemeye.
Sanık tam 14 dakika boyunca 5 günlük bebeğimizden kan almaya çalışıyor. Kan alırken de defalarca kez kafasına vurmak suretiyle müvekkilimizi darbediyor. Neticeten yine kan almaya devam ettiği esnada müvekkilin ayağına yapmış olduğu müdahale sonucu ayağının kırıldığını görüntülerden görmekteyiz. Kendince daha sonra ayağını kontrol ediyor ancak hiçbir yetkiliye ya da doktora haber vermeden çekip gidiyor.
'BUNUN ADI VAHŞETTİR, İŞKENCEDİR'
Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz zaten mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir. En başından beri biz bunun basit bir yaralama suçu olmadığı kanaatindeyiz. Somut olayda yaşanan suç, adam öldürmeye teşebbüs suçudur. Fakat hemşire 1 gün dahi gözaltına bile alınmadı. Ne bir tutukluluk süreci ne de bir gözaltı süreci geçirdi. Halen serbest ve hayatına devam ediyor. Ancak o 5 günlük kızımız ömür boyu bedensel ve zihinsel olarak engelli kalmıştır ve bunun acısını ömür boyu çekecektir, ailesiyle birlikte" dedi.
MEĞER O VİCDANSIZ HEMŞİRE…
Vicdansız hemşireye tepkiler sürerken acılı ailenin avukatı Sait Bolat, Akşam'a açıklamalar yaptı. Olayın basit bir darp olayı olmadığını belirten Bolat, "Bunun adı vahşet, eziyet, işkence. Üstelik bu vahşeti yapan kişinin anne olması daha acı. Görev yaptığı üniversite hastanesinden ihraç edildi ancak tutuklanmadı; ilk duruşmada yalnızca yurtdışı çıkış yasağı getirildi. Başka hastanede çalışmasının önünde de bir engel yok. Ailenin tek beklentisi adaletin sağlanması, yaşadıkları acının hafifletilmesi" ifadesini kullandı.
VİCDANSIZ HEMŞİRE İÇİN TUTUKLAMA KARARI
Öte yandan bugün Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma vicdanları rahatlatacak bir karar çıktı. Ara kararını açıklayan mahkeme, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık H.D.B'nin tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 19 Şubat'a ertelendi.