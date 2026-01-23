Daltonlar Suç Örgütü’nün üyesi yakalandı!

Son dakika haberleri... İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne yönelik önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. Daltonlar Suç Örgütü Üyesi "Dalton İntizar" kod adlı İntizar Babaniyazov yakalandı ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirildi.

GÖRÜNTÜ VE SESLİ ARAMALARLA TEHDİTLER

Türkmenistan uyruklu olan ve profesyonel Kafes Dövüşçülüğü yapan İntizar Babaniyazov, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne yerleştirildi. İntizar Babaniyazov'un, Daltonlar Suç Örgütü'nün yeni hedefi olan ve örgütlenmeler başlattığı "Yurt Dışı Yapılanmaları" kapsamında görüntülü ve sesli aramalar yaparak insanlardan tehditle Daltonlar Suç Örgütü'nün adına paralar isteyen üyelerin arasında yer aldığı ifade ediliyor. "Dalton İntizar" kod adlı İntizar Babaniyazov'un İstanbul'da Daltonlar Suç Örgütü adına düzenlenen bazı silahlı saldırıların talimatını veren isim olduğu da öne sürülüyor.