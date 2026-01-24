Aydın Şehir Hastanesi açıldı! Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesti: Her açıdan gurur verici bir şifa merkezini şehrimize kazandırıyoruz

"AYDIN'IMIZA YARAŞIR BİR ESER OLDU"

1300 yatak kapasiteli hastanenin Aydın halkına birinci sınıf sağlık hizmeti sunacağını ifade eden Erdoğan, "Her şeyden önce bugün Aydın'ımıza böyle muhteşem bir eseri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Aydın Şehir Hastanemiz çok farklı bir imkana bu vesile ile kavuşacak ve atılacak bu adımla beraber Aydın'da onkolojiyle ilgili de adımları atacağız. Artık Aydın halkı, İzmir'e gitmek veya farklı bir ile gitmek durumunda kalmayacak. Bu gördüğünüz muhteşem eser artık Aydın'ın çevre illere gitmesini asla gerektirmeyecek. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek. Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın'ımıza yaraşır bir eser oldu. Bin 300 yatak kapasiteli hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyarlık yatırım değerine sahip ve her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın'ımıza kazandırıyoruz. Aydınımız bu şehir hastanesi ile çok daha farklı çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyecek" dedi.