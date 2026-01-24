İBB kreşinde darp iddiası! 1 tutuklama

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi. Adliyeye götürülen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı. Savcılık ifadesinin ardından spor hocası olan bir şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öğretmen olan 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Sulh ceza hakimliği, bir şüphelinin çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Yaşanan söz konusu skandala ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Eyüpsultan'daki kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; Kreşte çalışan spor eğitmeni nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanmış, Aynı kreşte öğretmen olarak çalışan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Çocuklara yönelik en küçük şiddet, ihmal ya da istismar asla kabul edilemez. En savunmasız bireyler olan çocuklarımızın emanet edildiği hiçbir kurum, bu sorumluluğu hafife alamaz. Tek bir çocuğun bile canının yanmasına, korkutulmasına ya da travmatize edilmesine göz yumulamaz." İfadelerine yer verdi.