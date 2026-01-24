YÖK, 398 araştırmacıyı akademide görevlendirdi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), nitelikli doktoralı araştırmacıların üniversitelere kazandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 2025 yılında dünyanın önde gelen üniversitelerinin yanı sıra, sektörde aktif faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan toplam 398 araştırmacıyı, Türk üniversitelerinde görevlendirdi. Bu düzenleme ile doktoralı, nitelikli insan kaynağının yükseköğretim sistemine dahil edilmesi ve üniversitelerin akademi ile araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Buna paralel olarak, Yükseköğretim Kanunu'nun Ek-34'üncü maddesi kapsamında da doktoralı araştırmacıların Ar-Ge ve tasarım projelerinde istihdam edilmesi sağlanıyor.