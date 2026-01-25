Başkan Erdoğan Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu: Bizimle laf değil eser ve hizmet yarıştırın

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan , Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye " 6 bin 973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni kapsamında Aydınlılarla buluştu. On binlerce vatandaşın katıldığı törende, toplam yatırım bedeli 87,5 milyar lirayı aşan projelerin açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan Erdoğan, başta Türkiye'nin 21. Şehir Hastanesi olan Aydın Şehir Hastanesi olmak üzere, konut, sağlık, çevre ve sosyal alanlardaki yatırımların Aydın'a hayırlı olmasını diledi.

KADRO YETİŞTİREN AKADEMİ TOPLAM 65,5 milyar liralık yatırım bedeline sahip olan Aydın Şehir Hastanesi'nin Aydın ve Ege Bölgesi için uluslararası standartlarda bir sağlık üssü olacağını belirten Erdoğan, "Burada sizlere şu müjdeyi de vermek istiyorum. Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Yani hem nitelikli kadrosuyla Aydın halkına sağlık hizmet sunacak hem de ülkemize tıp alanında kadro yetiştirecek. Benim Aydınlı kardeşim 1. sınıf sağlık hizmetini başka yere gitmeden kendi şehrinde alacak" müjdesini verdi. Türkiye genelinde toplam 500 bin sosyal konut inşa edileceğini dile getiren Erdoğan, konuşmasında ana muhalefet lideri Özgür Özel 'i sert bir dille eleştirdi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA ÖVGÜ

ERDOĞAN, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel emeklilerimizi hükümete karşı kışkırtmaya çalışıyor. Önce belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödeyin" ifadelerini kullanırken, CHP'den kısa bir süre önce istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan da övgüyle bahsetti. Erdoğan "Aydınlı kardeşlerimin 'Topuklu Efesi' Özlem Çerçioğlu, maşallah sosyal belediyecilik alanında başarı çıtasını sürekli yükseğe taşıyor. Büyükşehir Belediyemizin 8 adet projesini bugün hizmete veriyoruz. Bu yatırımlardan emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı tebrik ediyorum" dedi. Muhalefetin konut projelerine yönelik eleştirilerine de sert yanıt veren Erdoğan, "Deprem bölgesinde 'bu evler yapılamaz' dediler. 455 bin konutu yıl bitmeden teslim ettik. 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde olmadınız. Avrupa'da hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir işi başardık" diye konuştu.

ÇILDIR HAVAALANI AÇILIYOR

ERDOĞAN, Aydınlıların yıllardır büyük bir özlemle hayalini kurduğu Çıldır Havaalanı'nın ulaşıma açılmasıyla ilgili de büyük bir müjde verdi. Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlattıklarını vurgulayan Erdoğan, "Ulaştırma Bakanı'ma gerekli talimatı verdim. Hayırlı olsun, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmasında bölgesel ve küresel gelişmelere de değinen Erdoğan, Suriye'de gelinen noktaya dikkat çekerek, "Zalim rejim devrildi, Türkiye'nin dostu bir yönetim geldi. Terör örgütleri işgal ettikleri alanlardan temizleniyor. Her türlü terörün kökü kurutuluyor" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz lafla değil, eserle konuşuruz. Türkiye için kim ne üretti, hangi hizmeti yaptıysa onunla konuşsun" diyerek konuşmasını tamamladı. Erdoğan, daha sonra 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Aydın'da yapılacak 6 bin 973 konutun kurasını butona basarak noter huzurunda çekti.