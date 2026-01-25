İBB kreşindeki şiddet bakan Göktaş’ın takibinde

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eyüpsultan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kreşte şiddet ve istismara uğradığı belirtilen 3 yaşındaki çocuğu U.B. ve ailesini evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Bir anne ve bir bakan olarak ailemizi ziyaret ettim. Duyduklarım gerçekten akıl dışıydı. Aile, çocuğunu bir kreşe bıraktığını düşünürken, buranın aslında ne Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın denetiminde olmayan, 'çocuk etkinlik merkezi' adı altında faaliyet gösteren, dolayısıyla bakanlıklarımızın denetim mekanizmasının dışında tutulduğunu gördük" dedi.

HALA AÇIĞA ALINAN YOK

BAKAN Göktaş, "Şu ana kadar açığa alma ya da yürütülen denetim süreçleriyle ilgili bize intikal eden bir bilgi bulunmuyor. Normalde bu tür süreçlerde personel açığa alınır, soruşturma başlatılır ve aileye gerekli destek sağlanır. Ancak böyle bir sürecin işletilmediği görmüş olduk" dedi. Bakan Göktaş, "Farklı isimler altında faaliyet gösterilmesi yasal değil. Kreş adı altında çocuk eğitim merkezi uyguladıklarını görüyoruz. Ailelere bunun bir kreş olduğunu ifade ediyorlar. Denetim mekanizmalarının yeterince işletilmemesinden üzüntü duyduk. Bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve başka çocukların da korunması adına sürecin yakın takipçisi olacağız" diye konuştu.