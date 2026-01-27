720 sayfalık iddianamede şoke eden ifade! Muhittin Böcek'ten Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire...

Ayvazoğlu ifadesinde; Muhittin Böcek'in kendisine, belediye başkan adaylığı sürecinde Ali Mahir Başarır ile görüştüğünü, adaylık için destek verdiğini, bu nedenle Başarır'a bir daire hediye etmek istediğini söyleyerek, bir daire talep ettiğini anlattı.

'NAKİT PARAYI ELDEN BAŞARIR'A VERDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Ayvazoğlu ifadesinde, "Ali Mahir Başarır'a daire hediye etmek istediğini söyleyerek, benden bir daire talebinde bulundu. 'Dairenin parasını da ben sana öderim' dedi. Benden daire bulmamı istese de bulmadım. Kendisi ile aramızda herhangi bir daire satışı da olmadı.