Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi: 9 maddelik bildiri yayımlandı

Yapılan açıklama şu şekilde:

Millî Güvenlik Kurulu, 28 Ocak 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda;

1. 2025 yılında gerçekleşen ve millî güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askerî, iktisadi ve içtimai hadiseler değerlendirilmiş; 2026 yılında karşılaşılabilecek muhtemel gelişmeler ile bu kapsamda icra edilecek çalışmalar ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.

2. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.