Son dakika: Yılın ilk MGK’sı toplanıyor

Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

Toplantıda, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG/YPG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak. Suriye'de yaşananlar üzerinden terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda atılacak adımlar istişare edilecek.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI GÖRÜŞÜLECEK

MGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi ise Gazze olacak. Türkiye, ABD öncülüğündeki Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılırken, bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak.

ANKARA ABD-İRAN GERİLİMİNİ YAKIN TAKİBİNDE

ABD ile İran hattındaki gerginlik de Kurulda görüşülecek. Bölgesel bağlamda oluşabilecek güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler gözden geçirilecek.