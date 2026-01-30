Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede erilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşmasına vurgu yaparak Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE KOLAYLAŞTIRICI YOL ÜSTLENMEYE HAZIR"

Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye - İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, ülkemizde bulunan İran Dışişleri Bakanını da bugün kabul edeceğini belirtti" denildi.