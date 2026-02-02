  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! İşte masadaki başlıklar...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine bugün toplanıyor. Suriye'deki yeni dönem ve bölgesel gelişmeler toplantının ana başlıklarını oluşturuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki kritik başlıkları ele alınacak.

Toplantıda Suriye'deki yeni dönem, "Terörsüz Türkiye" hedefi, İran-ABD gerilimi, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler ile ekonomideki gelişmeler masaya yatırılacak. Kabine toplantısında Suriye'deki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Türkiye'nin sınır güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarı önceleyen politikaları çerçevesinde sahadaki askeri ve diplomatik gelişmeler ele alınacak.

Bu kapsamda, SDG ile Şam yönetimi arasında tam entegrasyonu öngören anlaşma Kabine'nin önemli gündem maddelerinden biri olacak.

