Emine Erdoğan’dan Alev Alatlı’yı anma mesajı: Bir ülke uğruna mücadele etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yılında andı. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Vefatının yıl dönümünde Alev Alatlı hocamızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Ömrünü idrakimize vurulan zincirleri kırmaya, bizi bizden ayıran, özümüze ve medeniyetimize yabancılaştıran bütün duvarları yıkmaya adadı. Kaleminin keskinliğiyle bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir ülke uğruna mücadele etti. Ardında bilhassa sevgili gençlerimiz için bıraktığı paha biçilemez fikir ve düşünce mirasının, yarınları inşa edecek yüreklerde filizlenerek yaşamayı sürdürmesini diliyorum."

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yazar Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yılında andı. İletişim Başkanı Duran, yaptığı paylaşımda, "Yazar, akademisyen ve fikir insanı Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Kalemini konfor alanlarına değil, hakikatin zor sorularına yöneltti, milletimize sorumluluk bilinciyle hareket etti" dedi.