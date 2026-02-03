Engelli vatandaşlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli vatandaşlarımız için istihdamı büyüten, erişilebilirliği yaygınlaştıran ve aile desteklerini güçlendiren çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen "Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde yaptığı konuşmada, bin 573 engelli vatandaşın kamu kurumlarına yerleştirilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

240 MİLYAR LİRA DESTEK GÖKTAŞ, sözlerini şöyle sürdürdü: "2002'de kamuda görev yapan engelli memur sayısı 5 bin 777 iken, yapılan atamalarla bu sayıyı 15 kat artırarak 82 bin 638'e çıkardık.

Burada önemli unsurlardan biri de EKPSS sürecinde engelli adaylarımızın yükünü azaltmak için sınav ücretinde sağladığımız katkıdır" Bakan Göktaş, temel politikalarının, bireyin ailesinden ve sosyal çevresinden kopmadan, kendi yaşam alanında desteklenmesi olduğunu aktararak, engellilerin aileyle birlikte güçlendiğini, bu kapsamda evde bakım yardımı ve gündüz hizmetleriyle desteklendiğini ifade etti. Göktaş, "Bugüne kadar, yaklaşık 240 milyar lira evde bakım desteği sağladık" dedi.