Şeref Yazıcı’nın 500 milyon dolarlık hesabına el konuldu

"YASA dışı bahis" platformlarına altyapı desteği sağladığı ve bahis oynattığı iddia edilen şüpheli Şeref Yazıcı'nın global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlık hesabı donduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Veysel Şahin hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında şüpheli Şeref Yazıcı'nın, Şahin'le irtibatlı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemlerle haksız kazanç sağladığı anlaşıldı.