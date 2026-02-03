Servisçilerin bayrak coşkusu

GÖREVE hızla başlayan İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, sosyal projelere verdiği önemle dikkatleri çekiyor. İkinci yarıyıl öğrenim döneminin başlangıcında okullarda ilki derslerde 'Vatan ve Bayrak Sevgisi'nin işlenecek olması, İzmirli servisçileri hareket geçirdi. Güzel bir jest yaparak araçları bayraklarla süsleyen İzmir Servisçiler Odası ayrıca binlerce Türk bayrağını minik öğrencilere dağıtarak Milli Eğitimin Bayrak temasına destek verdi. İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, 'Biz can taşıyoruz. Çalışan vatandaşlarımızın, geleceğimizin teminatı ve ailelerimizin gözbebekleri evlatlarımızın rahat ve güvenli ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu nedenle sosyal projeler üretmeyi, toplumsal yaşamı destekleyecek çalışmalara imza atmayı işimizin bir parçası olarak görüyoruz' dedi.