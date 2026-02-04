Aydın’da AK Kadınlar’dan “Köklerden Geleceğe” çalıştayı

AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Köklerden Geleceğe" Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kadınların siyasetteki rolünü güçlendirmeyi hedefleyen çalıştayda birlik, dayanışma ve gelecek vizyonu mesajları verildi. Efeler ilçesinde bir otelde düzenlenen "Köklerden Geleceğe" Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı, Aydın siyasetinin önemli isimlerini bir araya getirdi. Çalıştayda kadınların siyasette daha aktif rol alması, teşkilat bilincinin güçlendirilmesi ve ortak akılla gelecek hedeflerinin belirlenmesi ele alındı.