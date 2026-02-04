Balıkesir’de AK Parti binasına çirkin saldırı

BALIKESİR'DE AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada, taşlı saldırının yalnızca bir binaya değil, demokrasiye, siyasetin meşru zeminine ve millet iradesine yapıldığını belirtti. Aydemir, şunları kaydetti: "Biz siyasetimizi milletle, sandıkla ve hizmetle yaparız. Taşla, tehditle ve zorbalıkla mesaj vermeye çalışanlar bilmelidir ki AK Parti teşkilatları, hiçbir şiddete boyun eğmez. Demokrasiye uzanan her elin karşısında hukuk, devlet aklı ve AK Parti'nin kararlı duruşu vardır." Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.