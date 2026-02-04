Manisa’ya 116 derslikli 8 yeni okul kazandırılacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında Manisa'ya 8 yeni okul ve toplam 116 derslik kazandırılacağını açıkladı. Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Yenişehirlioğlu, yatırımların eğitimde fırsat eşitliğini güçlendireceğini ifade etti. Yenişehirlioğlu'nun verdiği bilgilere göre, yeni yapım kapsamında Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi'nde 24 derslikli ilkokul, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 24 derslikli ilkokul ve 24 derslikli ortaokul, Salihli ilçesi Kırveli Mahallesi'nde ise %51'i hayırsever katkılı olmak üzere 16 derslikli ortaokul inşa edilecek.