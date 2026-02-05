İçişleri Bakanı Yerlikaya Adıyaman’da Asrın Felaketinin yıl dönümünde konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünde Adıyaman'da konuştu. Yerlikaya, depremlerin Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olduğunu vurgulayarak, devletin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren sahada olduğunu dile getirdi.

AYNI GÜN 5 BÜYÜK DEPREM

Yerlikaya, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki ana depremin yanı sıra Gaziantep ve Hatay merkezli üç büyük depremin daha aynı gün yaşandığını belirterek, Türkiye'nin tek bir günde toplam beş büyük depremle sarsıldığını hatırlattı. İlk depremin saat 04.17'de meydana geldiğini aktaran Yerlikaya, AFAD'ın saat 04.30'da tüm kurtarma ekiplerine "Deprem bölgelerine intikal edin" talimatı verdiğini söyledi. Saat 04.40'ta Osmaniye'de ilk canlının sağ olarak kurtarıldığını belirten Yerlikaya, "Bir milletin kader çizgisi yeniden yazılırken, devletin refleksi de aynı hızla devreye girdi" dedi.

EN ÜST SEVİYE ACİL DURUM VE ULUSLARARASI ÇAĞRI

Saat 05.00'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında ilk kriz toplantısının yapıldığını, saat 05.02'de ise Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında en üst seviye olan "4. Seviye Acil Durum" ilan edildiğini hatırlatan Yerlikaya, bu kararın uluslararası yardım çağrısını da kapsadığını söyledi. "Türkiye, aynı anda hem kendi imkanlarını seferber etti hem de dünyanın vicdanına çağrıda bulundu" diyen Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanların depremden etkilenen illerde koordinasyon için görevlendirildiğini ifade etti.

"650 BİN PERSONEL, 93 ÜLKEDEN DESTEK"

Depremin bilançosuna da değinen Yerlikaya, 120 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişinin etkilendiğini, 11 ilde ağır yıkımlar yaşandığını söyledi. Depremlerde 53 bin 697 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 bin 213 kişinin yaralandığını belirten Yerlikaya, "Adıyaman'ımızda 8 bin 566 kardeşimiz hayatını kaybetti, 17 bin 499 kardeşimiz yaralandı. 6 Şubat tarihinden bugüne; her birimizin yüreğinde derin bir acı var. Öpmeye kıyamadığımız yavrularımızı toprağa verdik" dedi. Yerlikaya, 93 ülkeden gelen ekiplerin de sahada olduğunu vurgulayarak, "AFAD, JAK, JÖAK, PAK, Mehmetçiklerimiz, UMKE, gönüllülerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ayrı ayrı destan yazdı" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İYİLEŞTİRME OPERASYONU

Yerlikaya, afetin hemen ardından geçici barınma çalışmalarının başlatıldığını belirterek, bölgeye 1 milyon çadır sevk edildiğini, 350 çadır kentte 2,5 milyon afetzedeye barınma sağlandığını söyledi. Ardından kurulan 428 AFAD Konteyner Kent'te ise 707 bin kişinin misafir edildiğini ifade etti. Tahliyeler kapsamında 3 milyon 549 bin afetzedenin güvenli bölgelere ulaştırıldığını kaydeden Yerlikaya, kira destekleriyle 351 bin 516 haneye 43,5 milyar lirayı aşan ödeme yapıldığını açıkladı. AFAD bağış kampanyalarında toplam 146 milyar 928 milyon lira toplandığını, bunun 137 milyar 593 milyon lirasının depremzedeler için harcandığını belirtti.

KONUT SEFERBERLİĞİ: 455 BİN TESLİM

İyileştirme sürecinin en önemli ayağının deprem konutları olduğunu vurgulayan Yerlikaya, hak sahipliği sürecinin tamamlandığını ve dünyanın en büyük konut seferberliğinin hayata geçirildiğini söyledi. Bugüne kadar düzenlenen 10 kura töreniyle 455 bin 357 bağımsız bölümün teslim edildiğini belirten Yerlikaya, Adıyaman'da ise 40 bin 511 konut ve 2 bin 855 iş yerinin hak sahiplerinin belirlendiğini ifade etti.

"BU TOPRAKLARDA UMUTSUZLUĞA YER YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afetin ikinci gününde söylediği "Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız" sözünü hatırlatan Yerlikaya, bu sözün sahada karşılığını bulduğunu dile getirdi. "Adıyamanlılar ata yurdunu terk etmedi. Sabretti, direndi ve yeniden ayağa kalktı" diyen Yerlikaya, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bugün sadece binalar yükselmiyor; umut yükseliyor, kardeşlik yükseliyor, Türkiye Yüzyılı yükseliyor. Asrın Felaketinden bir diriliş ruhu doğdu."