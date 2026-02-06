Kamu kuruluşlarına kritik atamalar!

Resmî Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar doğrultusunda kritik atamalar ve görevden almalar yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda üst düzey bir görev değişimi yaşandı. Mevcut SGK Başkanı Raci Kaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliğine atandı. Boşalan SGK Başkanlığı koltuğuna ise Yunus Elitaş getirildi. Ayrıca kurum bünyesinde Celalettin Sıvacı Yönetim Kurulu Üyeliğine, Rıfat Koray Köprülüoğlu ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına atandı.

BDDK'YA ÖNEMLİ ATAMALAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yönetim kadrosu da yenilendi. Kararnameye göre:

Yakup Asarkaya, BDDK İkinci Başkanı oldu.

Olcay Turan ve eski SGK Başkanı Raci Kaya, Kurul Üyeliğine getirildi.

MİLLİ EĞİTİM'DE İL MÜDÜRLERİ ROTASYONU

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) çok sayıda il müdürünü kapsayan atama kararları gerçekleşti.

Çankırı: Muammer Öztürk görevden alınırken yerine Ayhan Işık atandı.

Bursa: İl Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer getirildi.

Edirne: Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu Edirne'ye kaydırıldı.

Adana: Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras Adana'nın yeni müdürü oldu.

Van: Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Van'a atandı.

Balıkesir: İl Müdürlüğü görevine Selehattin Kal getirildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDA GÖREVDEN ALMALAR

Bakanlık merkez teşkilatı ve SGK'da bazı üst düzey yöneticiler görevden alındı. Görevden alınan isimler şunlar:

Bekir Aktürk (Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı).

İbrahim Esenkar (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü).

İsmail Ertüzün (SGK Başkan Yardımcısı).

Buna karşılık; Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve AB Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Salih Turgay Işık atandı.