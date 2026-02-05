Milli Savunma Bakanlığı’ndan kritik açıklama: Suriye’deki entegrasyonu takipteyiz

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele, hudut güvenliği ve savunma sanayisindeki son faaliyetlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, beka ve güvenliğe yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarda ve ötesinde kararlılıkla sürdürüyor.

Devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde; 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu, harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları sürdürüldü. Münbiç'te imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 755 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 453) kilometreye ulaştı.

HUDUTLARDA 644 KAÇAK YAKALANDI

Kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarda hafta boyunca; 16'sı terör örgütü mensubu olmak üzere, 125 şahıs yakalandı, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 644 oldu.

Hafta içerisinde engellenen 1486 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 5 bin 890'a ulaştgı. Yine, bu hafta içerisinde; Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 77 kilogram (77.338 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

TSK, STEADFAST DART 2026'YA KATILACAK

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca, 8-20 Şubat tarihleri arasında Almanya'da icra edilecek ve NATO'nun 2026 yılının en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri; kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılacaktır.

"Beklentimiz, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı'na riayet etmesi"

MSB, İsrail'in Gazze saldırılarını sürdürmesini de büyük bir tepkiyle karşıladı:

"Kalıcı ateşkesin tesis edilmesini ve Gazze'nin yeniden istikrara kavuşturulmasını beklediğimiz bir dönemde İsrail'in 31 Ocak'ta Gazze'de gerçekleştirdiği ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarını kınıyoruz. İsrail tarafından Lübnan'a yapılan saldırılar da istikrara ve kalıcı barışın sağlanmasına engel olmaktadır. Beklentimiz, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı'na riayet etmesi, ateşkese uyması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına izin vermesidir."

ENVANTERE YENİ ÜRÜNLER GİRDİ

Savunma sanayinin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetleri daha da artırılmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Keşif aracı muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak ilk defa envantere alındı, "Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) Tedariki Projesi" kapsamında Bakanlığımıza bağlı ASFAT tarafından TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen muhtelif miktarda güdüm kiti Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

29 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen "5'inci Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda Askerî Deniz Platformları Ürün Grubu 2025 Yılı İhracatında Birinci, Toplam Savunma İhracatında 7'nci olan Bakanlığımıza bağlı ASFAT'ı bir kez daha kutluyoruz.

Diğer yandan, hafta içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası iş ortaklarına muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) tarafından; Mısır ile savunma sanayii alanındaki somut ve stratejik adımlarımızın bir yansıması olarak Mısır Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında Mısır'da 155 mm Uzun Menzilli Topçu Mühimmat Fabrikası ile Fişek Üretim Tesislerinin kurulmasına yönelik sözleşme imzalandı, kurulumu yapılacak üretim tesislerinin yönetimi ve Mısır ile bölge coğrafyasında ihracat potansiyelinin artırılması maksadıyla MKE ile Mısır makamları arasında ortak şirket kurulmasına yönelik anlaşmaya varıldı.

Yine Mısır'a MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ihracatı gerçekleştiren şirket, 8-12 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Dünya Savunma Fuarı'na (WDS) katılacak.

Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; ASELSAN tarafından üretilen ALP 100-G Alçak İrtifa Radar Sistemi ve Arayıcı Başlık Radarları ile Orta Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER-1 Bataryası envantere alındı.

SURİYE'DEKİ ENTEGRASYONU TAKİPTEYİZ

Suriye Hükümeti ile SDG arasında yapılan anlaşmayı değerlendiren MSB kaynakları şu ifadeleri kullandı:

"30 Ocak'ta Suriye Hükûmeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun; Suriye'nin üniter yapısını ve "tek devlet, tek ordu" ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz. Bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz."

"YUNANİSTAN'IN TÜRK TARAFININ HAKLARINI İHLAL EDEN AÇIKLAMALARI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR"

Yunan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterildi:

"Yunan politikacıların Ege Denizi'nde karasularını 12 Mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Türkiye olarak, Ege'de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz.Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."