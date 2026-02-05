Özgür Özel Hatay'da protesto edildi! 'Bugüne kadar neredeydiniz?'

Ülkemizin kalbinde derin iz bırakan Kahramanmaraş merkezli 11 ilde gerçekleşen iki büyük deprem 3 yıl önce gerçekleşti. 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremlerin ardından bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için toplam yatırım 3,6 trilyon liraya ulaştı.

455 BİN KONUT VE YENİ UYDU KENTLER İNŞA EDİLDİ

Sistemli ve 7/24 vardiya esaslı bu çalışmalar sayesinde 2 yılda deprem bölgesinde 455 bin ev ve iş yeri inşa edildi, Türkiye'nin ilk akıllı şehirleri ve uydu kentleri bu bölgelerde yükseldi.