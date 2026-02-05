  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
‘Umut hakkı konusunda uzlaştık’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekilleri ile bir araya geldi. Numan Kurtulmuş, "Komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak" ifadelerine yer verildi. Komisyona katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise teröristbaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldığını açıkladı. Yıldız, "Zaten AİHM kararlarına uyulduğu zaman, kararlar umut hakkından bahsediyor. Bu raporda AİHM kararlarına ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyma tavsiyesi var. Onun için umut hakkı kararı da var" dedi.

