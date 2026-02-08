Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Göztepe, zorlu Konya deplasmanından bir puanla dönmesini bildi. Yazımın sonunda yazacağımı başında yazayım kazanılan bir puan mı kaybedilen iki puan mı diyecek olursa kazanılan bir puan diyebiliriz.

Bence Süper Lig'de artık lig yarışı yeni başlıyor. Çünkü ara transfer döneminde takımlar kadrolarını hedefleri doğrultusunda güçlendirdi. Takımlar adına gerçek mücadelenin başladığı haftalara giriyoruz. Bu doğrultuda Göztepe'nin Konyaspor ile oynayacağı mücadele de çok önemliydi. Transfer döneminin son günlerinde Göztepe'de son haftaların parlayan ismi Olaitan Beşiktaş'a gitti. Göz Göz bu eksikliği de Bulgar oyuncu Filip Krastev ile güçlendirdi. 24 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca oldukça etkili oynadı. Göztepe transfer komitesi ilk izlenimlere göre yeni bir genç oyuncuyu kadroya dahil etmiş. Bulgar oyuncu, ilerleyen süreçte Göztepe'den başka bir takıma transfer olursa büyük sürpriz olmaz. Zorlu maç öncesinde Göztepe'de Arda Okan'ın sakatlığında Ogün Bayrak oynamış. Ev sahibi ekipte de hoca değişikliği oldu ve Göztepe'de başarılı imzalar atan İlhan Palut, takımın başına geldi. Onlarda kendi sahalarındaki bu maça istekli ve arzulu başladılar. İlk yarı boyunca iki takımda ilk önce oyun kontrolünü elinde tutmaya çalıştılar. Göztepe savunması ve kaleci Lis, Konyaspor oyuncularına ilk yarı boyunca gol şansı tanımadılar.

İkinci yarı da ise ilk yarıya göre tempo biraz düşük seyretti. Zaten iki takım da ilk yarıya göre fazla pozisyona girmekte zorlandı. Göztepe ile ucunda oynayan Juan ve Jandersen, bu maçta hem pozisyona giremediler hem de takımlarına fazla yardımcı olamadılar. Bulgar teknik adam, 74'de bu iki oyuncusunu oyundan aldı. Göztepe oyunun son bölümlerinde galibiyet için yüklendi ama Konyaspor kalecisi Bahadır bu pozisyonlarda başarılı oldu.

Zirve yarışı artık bundan sonra çok zorlu geçeceğini yazımın başında da belirttim. Bu saatten sonra özellikle deplasmanlarda alınan puanlar Avrupa hedefi yolunda önemli olacak.