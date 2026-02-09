Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında skandalların patlak verdiği, uyuşturucu trafiğinin merkezi haline geldiği iddia edilen Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yıldırım'ın evinde kumar partileri düzenlediği, otele gelen iş adamlarını, holding patronlarını ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı, kurulan özel kamera sistemleriyle bu kişileri cep telefonundan anlık olarak izlediği öne sürülmüştü.
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığını suçtan elde edildiğine ve gelirin aklandığına dair emarelerin bulunması sebebiyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Yıldırım'ın aralarında Bebek Otel'in de bulunduğu mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şüpheli Muzaffer YILDIRIM'ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle,
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09.02.2026 tarihinde res'en verilen el koyma kararının İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 09.02.2026 tarihli kararıyla onanmasına karar verilmiştir.
Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."