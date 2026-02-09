Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında skandalların patlak verdiği, uyuşturucu trafiğinin merkezi haline geldiği iddia edilen Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yıldırım'ın evinde kumar partileri düzenlediği, otele gelen iş adamlarını, holding patronlarını ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı, kurulan özel kamera sistemleriyle bu kişileri cep telefonundan anlık olarak izlediği öne sürülmüştü.