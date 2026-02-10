AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP enkaz altında

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamasında CHP'li Özarslan'ın istifası hakkındaki sorulara yanıt veren Çelik, "CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler Türk siyasi hayatında pek eşi benzeri olmayan bir skandal. Bir genel başkanın bu derece küfürlü konuşması, kendi partisindeki belediye başkanına dönük ya da herhangi birine bu ifadeleri kullanması üzücü ve utanç verici durum" dedi. Çelik, "Deprem bölgesi kısa bir süre içerisinde toparlandı. Milletimizin, bir kez daha çeşitli felaketlerle karşı karşıya kalsa da asla tökezlemeyeceği, devletimizin asla yenilmeyeceği bir kez daha gösterilmiş oldu. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren o günün ardından her toplantımızda bu konuyu gündeminde tuttu. Bu yıl dönümünde en üzücü olaylardan biri ise CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in kullandığı üslup ve söylediği sözlerdi. CHP yönetiminin söylemi ve zihniyeti bu yıl dönümünde bir kez daha enkaz altında kaldı. Ama bunların bir önemi yok. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'DEVAM EDECEĞİZ'

"BATI'NIN Ukrayna savaşında hatırlattığı ilkeleri Gazze'de hatırlatmaması belirsizlik çağının en büyük dönüm noktası oldu" diyen Çelik, "Gazze'de hala istenilen yardımların istenilen düzeye gelmemiştir. Ateşkes halen kırılgandır. İki devletli Filistin devletinin yürümesinde soykırım çetesinin büyük engeli vardır. Gazze karşısındaki çifte standart belirsiz çağı dediğimiz çağın tamamen berraklaşmasını ortaya çıkarmıştır. Gazze ile ilgili mücadelemize kesintisiz devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

'İRAN ÇÖZMELİDİR'

ÇELİK, "İran'da müzakereler yoluyla konuların seçilmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. İran'da sorunlar var tabii ki. Bunu İran toplumu kendi dinamikleriyle çözmelidir. Dışarıdan müdahalenin büyük istikrarsızlığa yol açacağını biliyoruz. Dış askeri müdahale seçeneğinin hiçbir şekilde gündeme alınmaması gerekir" diye konuştu.