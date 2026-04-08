MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın liderliğilinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı. Bu kapsamda ABD-İsrail İran savaşı ve Terörsüz Türkiye süreci ve milli güvenlik meselelerinin masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca İstanbul'da polise yönelik düzenlenen terör saldırısı da MGK'da ele alınacak.

ORTA DOĞU GERİLİMİ MASADA

Orta Doğu'daki gerilim Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde öne çıkıyor. ABD, İsrail ve İran arasındaki olası çatışma senaryoları ile bölgedeki artan riskler masaya yatırılacak. Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan etkileyen gelişmeler, yürütülen barış diplomasisiyle birlikte kapsamlı şekilde ele alınacak

NATO KARARGAHI DA GÖRÜŞÜLECEK

MGK toplantısında, Adana ve Karadeniz'de kurulması planlanan NATO karargâhlarına ilişkin süreç ele alınacak. Karargâhlardaki hazırlık çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirilecek, Türkiye'nin milli güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda atılabilecek ilave adımlar gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 'Terörsüz Türkiye' süreci de ele alınacak. Son 1,5 yıllık döneme ilişkin gelişmeler değerlendirilecek, sahadaki durum ve Suriye'nin kuzeyine ilişkin başlıklar istihbarat verileri ışığında incelenecek.